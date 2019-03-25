Рыба пропадет с прилавков магазинов

С дефицитом рыбной продукции россияне могут столкнуться уже осенью

Россияне могут столкнуться с дефицитом рыбы в магазинах. Это связано с тем, что 1 сентября вступает в силу запрет на реализацию рыбы, пораженной видимыми паразитами.

Однако в документе есть неточность – в нем не указано, о живой или мертвой рыбе идет речь. Это может негативно сказаться на рынке в целом, поскольку контрольные органы начнут изымать всю продукцию с паразитами, пишет газета "Известия".

В Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка объяснили, что в любой рыбе даже после ее холодной обработки остаются паразиты. Они безопасны для человека. "Паразиты могут находиться и во внутренних органах, а также в мышцах рыбы, извлечь из которых микроорганизмы невозможно", - рассказали специалисты.

Опасность представляет только живая и необработанная рыба, ее часто используют в восточной кухне. Но в российских ресторанах она все равно проходит предварительную обработку.