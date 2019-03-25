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Больной раком Николаев вышел на связь после госпитализации

09:10
  • понедельник
  • 25 марта 2019

Телеведущий успокоил фанатов

Юрий Николаев доставлен в больницу после того, как упал в обморок. 70-летний телеведущий во время падения сильно ударился головой. По предварительным данным, у него обнаружили сотрясение мозга.
Больной раком Николаев дал откровенное интервью

Народный артист России некоторое время не выходил на связь. Однако журналистам kp.ru удалось до него дозвониться. Телеведущий заверил, что все уже позади, и он поправляется. "Все хорошо, я в порядке. Так и передайте. Нет поводов для беспокойства", — сказал Николаев.

Жена телеведущего также сообщила, что с Николаевым ничего страшного не случилось. По ее словам, у артиста было недомогание, но уже прошло.

Между тем известно, что долгое время Юрий Николаев ведет борьбу с онкологическим заболеванием. О недуге несколько лет назад рассказал сам телеведущий.

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