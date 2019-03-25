Больной раком Николаев вышел на связь после госпитализации

Телеведущий успокоил фанатов

Юрий Николаев доставлен в больницу после того, как упал в обморок. 70-летний телеведущий во время падения сильно ударился головой. По предварительным данным, у него обнаружили сотрясение мозга.

Народный артист России некоторое время не выходил на связь. Однако журналистам kp.ru удалось до него дозвониться. Телеведущий заверил, что все уже позади, и он поправляется. "Все хорошо, я в порядке. Так и передайте. Нет поводов для беспокойства", — сказал Николаев.

Жена телеведущего также сообщила, что с Николаевым ничего страшного не случилось. По ее словам, у артиста было недомогание, но уже прошло.

Между тем известно, что долгое время Юрий Николаев ведет борьбу с онкологическим заболеванием. О недуге несколько лет назад рассказал сам телеведущий.