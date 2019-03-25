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Последствия ночного обстрела Израиля попали на видео

10:27
  • понедельник
  • 25 марта 2019

Премьер-министр страны предупредил о силовом ответе

Семь израильтян, в том числе трое детей, пострадали в понедельник при ракетном обстреле из сектора Газа. Под огнём оказался населённый пункт к юго-востоку от крупного города Нетания, где ранее сработала система воздушной тревоги.

В результате атаки один из снарядов попал в жилой дом - он загорелся. Пострадавших госпитализировали. У двух женщин - травмы средней степени тяжести, у остальных - лёгкие ранения.

В настоящий момент с ними работают врачи, некоторым потребовалась психологическая помощь. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху, который сейчас находится в США, объявил, что сокращает визит и возвращается в Израиль, чтобы лично руководить силовым ответом на этот обстрел.

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