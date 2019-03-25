Ученые освоили новую диагностику рака легких

Она поможет выявить опухоль на ранних стадиях

Сибирские врачи научились диагностировать рак легких без рентгена, через анализ крови. При помощи специального чипа ученые определяют наличие шести белков-онкомаркеров, которые указывают на опухоль.

В качестве эксперимента ученые нанесли кровь больного и здорового человека на чип, а затем сняли вольт-амперную характеристику. После все показатели усреднили и сравнили между собой, пишет газета "Известия". По результатам исследования ученые сделали вывод, что эту методику можно использовать для диагностики рака.

Рак легких на ранней стадии очень трудно выявить – его можно перепутать с бронхитом или затяжной простудой. Новая методика способна исправить это. Ученые надеются, что в будущем она будет помогать не только распознавать рак, но и оценивать его стадию. Сейчас, чтобы определить злокачественность опухоли в легких, приходится выпиливать часть ребра для взятия биопсии.