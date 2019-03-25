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Ученые освоили новую диагностику рака легких

10:36
  • понедельник
  • 25 марта 2019

Она поможет выявить опухоль на ранних стадиях

Сибирские врачи научились диагностировать рак легких без рентгена, через анализ крови. При помощи специального чипа ученые определяют наличие шести белков-онкомаркеров, которые указывают на опухоль.

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В качестве эксперимента ученые нанесли кровь больного и здорового человека на чип, а затем сняли вольт-амперную характеристику. После все показатели усреднили и сравнили между собой, пишет газета "Известия". По результатам исследования ученые сделали вывод, что эту методику можно использовать для диагностики рака.

Рак легких на ранней стадии очень трудно выявить – его можно перепутать с бронхитом или затяжной простудой. Новая методика способна исправить это. Ученые надеются, что в будущем она будет помогать не только распознавать рак, но и оценивать его стадию. Сейчас, чтобы определить злокачественность опухоли в легких, приходится выпиливать часть ребра для взятия биопсии.

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