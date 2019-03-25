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Новый рейтинг кандидатов в президенты Украины указал на безусловного лидера

10:14
  • понедельник
  • 25 марта 2019

За него готовы проголосовать 32,1% украинцев

Более 32% украинцев готовы отдать свой голос за кандидата в президенты, шоумена Владимира Зеленского. Такие данные привел Киевский международный институт социологии.

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За ним со значительным отрывом следует действующий президент Украины Петр Порошенко (17,1%), на третьем месте – лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко (12,5%), пишет ТАСС.

Замыкают пятерку лидеров представитель "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко (10,4%) и председатель партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко (6,9%).

Выборы президента Украины пройдут 31 марта. В них примут участие 39 кандидатов.  

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