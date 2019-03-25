Российских звезд обвинили лицемерии на похоронах Началовой

Лена Миро хлестко высказалась о тех, кто пришел проводить певицу в последний путь

После похорон Юлии Началовой разразился скандал. Представителей российского шоу-бизнеса обвинили в лицемерии.

Блогер Лена Миро хлестко высказалась о тех, кто пришел проводить певицу в последний путь. По ее мнению, солнцезащитные очки, в которых большинство звезд явилось на церемонию прощания, скрывали не распухшие от слез глаза, а безразличие, передает "Дни.ру".

"На похоронах Юли Началовой представители звездного отребья России прятали за темными очками не слезы, а их полное отсутствие", – написала Миро в "Живом журнале".

Блогер убеждена, что коллеги пришли на траурную церемонию, чтобы напомнить о себе и засветиться в СМИ. Особо Миро отметила Катю Лель. Лену взбесил наряд певицы. "Как вам залихватски заломленная шляпка с брошью? Аккуратно накрашенные губы и явно не на бегу повязанный шейный платок?" - съязвила она.

Досталось и Анастасии Стоцкой с Филиппом Киркоровым. Блогер заявила, что сказанные в этот день журналистам слова, только подчеркивали лицемерие отечественных звезд.

Напомним, Началова умерла 16 марта. Ей было 38 лет. Медики боролось за жизнь Юлии с 8 марта. Певица попала в больницу из-за проблем с ногой. По данным СМИ, у артистки началась гангрена. Осложняли ситуацию давние болезни - подагра и сахарный диабет.

Похоронили Началову на Троекуровском кладбище столицы. Гражданская панихида прошла 21 марта.