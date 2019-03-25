Как древнеримский патриций: Цекало с молодой женой прокутил в Италии сотни тысяч рублей

Продюсер и актриса остановились в президентском люксе

Продюсер и шоумен Александр Цекало, который недавно женился на актрисе Дарине Эрвин (Сапаровой), потратил 760 тысяч рублей на свадебное путешествие.

58-летний Александр Цекало и 27-летняя уроженка Казахстана Дарина Эрвин, которая около 10 лет живет в США, отправились в романтическое путешествие в Италию. Они насладились красотами Рима, Неаполя и на 10 дней остановились в приморском городке Амальфи, где в свое время селились богатые римляне. Сейчас эта часть юго-западного побережья Италии входит в число объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Молодожены остановились в пятизвездочном отеле Grand Hotel Convento di Amalfi, возведенном на вершине утеса на месте монастыря XIII века. Президентский люкс с видом на Тирренское море ежедневно обходится Александру Цекало в 76 тысяч рублей. В распоряжении новобрачных - джакузи на террасе, ванная комната с тропическим душем и СПА-комплекс.

Как передает "Экспресс-газета", Цекало и Эрвин посетили кафедральный собор Святого Андрея Первозванного и музей бумаги. Пара также планирует отведать ликер лимончелло на местной лимонной ферме, поплавать на лодке и съездить на курорт Позитано, расположенный на юге полуострова Сорренто.

О женитьбе Александр Цекало и Дарины Эрвин стало известно 11 марта. Они зарегистрировали отношения в Беверли-Хиллз, пригласив на церемонию только 20 самых близких людей. Незадолго до свадьбы Эрвин оказалась в центре скандала. Родной отец актрисы выступил категорически против ее брака с Цекало, а ее отчим заявил, что девушка, выдающая себя за артистку и художницу, привыкла жить за чужой счет.