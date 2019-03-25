ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Как древнеримский патриций: Цекало с молодой женой прокутил в Италии сотни тысяч рублей

10:54
  • понедельник
  • 25 марта 2019

Продюсер и актриса остановились в президентском люксе

Продюсер и шоумен Александр Цекало, который недавно женился на актрисе Дарине Эрвин (Сапаровой), потратил 760 тысяч рублей на свадебное путешествие. 
Вскрылись темные тайны любовницы Цекало

58-летний Александр Цекало и 27-летняя уроженка Казахстана Дарина Эрвин, которая около 10 лет живет в США, отправились в романтическое путешествие в Италию. Они насладились красотами Рима, Неаполя и на 10 дней остановились в приморском городке Амальфи, где в свое время селились богатые римляне. Сейчас эта часть юго-западного побережья Италии входит в число объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. 

Молодожены остановились в пятизвездочном отеле Grand Hotel Convento di Amalfi, возведенном на вершине утеса на месте монастыря XIII века. Президентский люкс с видом на Тирренское море ежедневно обходится Александру Цекало в 76 тысяч рублей. В распоряжении новобрачных - джакузи на террасе, ванная комната с тропическим душем и СПА-комплекс. 

Как передает "Экспресс-газета", Цекало и Эрвин посетили кафедральный собор Святого Андрея Первозванного и музей бумаги. Пара также планирует отведать ликер лимончелло на местной лимонной ферме, поплавать на лодке и съездить на курорт Позитано, расположенный на юге полуострова Сорренто.

О женитьбе Александр Цекало и Дарины Эрвин стало известно 11 марта. Они зарегистрировали отношения в Беверли-Хиллз, пригласив на церемонию только 20 самых близких людей. Незадолго до свадьбы Эрвин оказалась в центре скандала. Родной отец актрисы выступил категорически против ее брака с Цекало, а ее отчим заявил, что девушка, выдающая себя за артистку и художницу, привыкла жить за чужой счет.

Читайте также:
Главное сегодня
Александр Цекало
Александр Цекало
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.