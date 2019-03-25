ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Близость неминуемого фиаско толкает Порошенко на подлость

11:06
  • понедельник
  • 25 марта 2019

Президент придумал "коварный план" по срыву выборов

Президент Украины Петр Порошенко разработал "коварный план" в отношении Донбасса – чувствуя неминуемый проигрыш на выборах, глава государства хочет сорвать их, введя военное положение в нескольких регионах страны.

"Русские придут, нас спасут": Зеленский сделал заявление по Донбассу
Я лечу на фронт: Порошенко сделал публичное заявление
ВСУ понесли "космические" потери

В Народной милиции самопровозглашенной ДНР уверены, что Порошенко, "предчувствуя близость неминуемого фиаско", организует "волну провокаций" в отношении сотрудников ОБСЕ и гражданского населения на подконтрольной Украине территории Донбасса, пишет интернет-газета "Дни.ру"

"Прихвостни Порошенко закрывают КПВВ "Станица Луганская" и насильно отправляют мирных жителей на минные поля, установленные в районе КПВВ "Золотое. Подорвавшиеся на минах мирные жители будут представлены, как "очередной акт агрессии" с нашей стороны", - заявили в ДНР.

По последним данным, в президентской гонке со значительным отрывом лидирует шоумен Владимир Зеленский (32,1%), за ним следуют Петр Порошенко (17,1%) и Юлия Тимошенко (12,5%).

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Новости по теме
Пётр Порошенко в Донбассе
Пётр Порошенко в Донбассе
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.