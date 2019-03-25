Близость неминуемого фиаско толкает Порошенко на подлость

Президент придумал "коварный план" по срыву выборов

Президент Украины Петр Порошенко разработал "коварный план" в отношении Донбасса – чувствуя неминуемый проигрыш на выборах, глава государства хочет сорвать их, введя военное положение в нескольких регионах страны.

В Народной милиции самопровозглашенной ДНР уверены, что Порошенко, "предчувствуя близость неминуемого фиаско", организует "волну провокаций" в отношении сотрудников ОБСЕ и гражданского населения на подконтрольной Украине территории Донбасса, пишет интернет-газета "Дни.ру"

"Прихвостни Порошенко закрывают КПВВ "Станица Луганская" и насильно отправляют мирных жителей на минные поля, установленные в районе КПВВ "Золотое. Подорвавшиеся на минах мирные жители будут представлены, как "очередной акт агрессии" с нашей стороны", - заявили в ДНР.

По последним данным, в президентской гонке со значительным отрывом лидирует шоумен Владимир Зеленский (32,1%), за ним следуют Петр Порошенко (17,1%) и Юлия Тимошенко (12,5%).