Завершился важный этап строительства Крымского моста

На Крымском мосту установлены все железнодорожные опоры

Новый этап масштабного строительства. В Крыму установили все пролёты железнодорожной части моста через Керченский пролив. Самые современные технологии и сложнейшая работа. Первый поезд должен прийти на полуостров по мосту уже зимой этого года.

Ювелирная работа – два крана устанавливают секции последнего пролета. Конструкцию длиной 64 метра медленно поднимают между опорами 219 и 220. Выравнивают практически вручную.

Вес одной такой конструкции – более 500 тонн. На Таманский полуостров их доставляли в разобранном виде. Детали собирали в единое целое на стендах стройплощадки. После установки на опоры - между собой соединяют с помощью болтов и сварки.

Подробности смотрите в репортаже корреспондента "ТВ Центра" Никиты Васильева.

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