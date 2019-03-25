Смотрите в 22:30 специальный репортаж "Президент-шоу"

Президентская гонка на Украине становится всё менее предсказуемой и все более напоминает яркое шоу. О том, за кого проголосуют украинцы, и есть ли шанс, что это голосование изменит хоть что-нибудь - специальный репортаж Веры Кузьминой "Президент-шоу" - смотрите в понедельник в 22:30 на телеканале "ТВ Центр".