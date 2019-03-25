Подари жизнь: Лолу Пирову спасет дорогое лекарство

У девочки обнаружили острый лимфобластный лейкоз

Благотворительный фонд "Подари жизнь" и телеканал "ТВ Центр" собирают средства на лечение 15-летней Лолы Пировой. У девочки – острый лимфобластный лейкоз. Ей предстоит пройти курс химеотерапии из нескольких препаратов. Стоимость лечения - почти два миллиона рублей. Помочь Лоле может каждый из нас.

Мастерица, художница - она, казалось бы, не замечая никого, увлечённо рисует. Вот только в клинике - свой режим. И покидать специальную палату Лоле Пировой пока нельзя - врачи сами её навещают. Она вообще редко жалуется. Мужественно переносит все процедуры. Очень спокойная, добрая, веселая, общительная.

15-летняя Лола Пирова - из Владикавказа. У неё там с раннего детства было множество увлечений - с удовольствием занималась и национальными осетинскими танцами. Однако пять лет назад о танцах пришлось забыть. Еще в 2014 году врачи поставили Лоле диагноз - острый лимфобластный лейкоз. Она лечилась в Москве, в Российской детской клинической больнице. И тогда добились ремиссии. Потом еще несколько лет постоянно приезжала на контрольные исследования. И казалось, что болезнь навсегда осталась в прошлом. Однако недавно случился рецидив.

"Перед новым годом у нас начались какие-то осложнения, боли в спине, жалобы, слабость. И мы стали часто проверяться, анализы сдавали, каждую неделю обследовались", - вспоминает отец Лолы Пировой Хусен Пиров.

И вот уже с февраля Лола снова находится в Российской детской больнице. Здесь ей начали новый - более серьезный курс химиотерапии - из целой комбинации препаратов.

"И именно от этого сочетания химиопрепаратов всех зависит ответ ребёнка на лечение. И вот этот "Онкаспар" входит в основную схему лечения, без неё лечение будет недостаточным, ребенок не получит полностью всю химиотерапию. И есть риски того, что ответа не будет, или он будет недостаточный, опять случится рецидив", - сообщила врач-гематолог РДКБ Надежда Кононова.

Проблема в том, что "Онкаспар" - такой важный в этой схеме лечения рецидивов оригинальный препарат - на данный момент приходится приобретать заграницей. И стоит он довольно дорого. Для того, чтобы провести один курс, необходимо десять флаконов - а это почти миллион восемьсот тысяч рублей! У семьи Лолы, в которой еще двое детей, такой финансовой возможности сейчас просто нет.

"Я один рабочий. А жена после, как заболела дочка, получила инсульт. И одна сторона – рука, у неё не работает, только кормилец получается один я", - рассказал отец Лолы Пировой.

Но и отец Лолы - а он повар по профессии - сейчас большую часть времени проводит с ней в больнице. Тем не менее, помочь девочке может каждый. Для этого надо отправить любую сумму цифрами в тексте смс на номер 6162. Лекарство требуется срочно. Есть большой шанс, что оно позволит Лоле опять выйти в ремиссию. Навсегда забыть о болезни. И осуществить свою мечту. Появилась она у неё, кстати, здесь, в клинике.

"Учиться. И когда выучусь, поступить в медколледж. А когда выучусь в медколледже, пойду работать медсестрой", - сказала девочка.

При этом работать медсестрой она собирается именно в детской клинике. Говорит, что её саму сейчас здесь очень поддерживают, и она тоже хочет помогать бороться и справляться с болезнью самым маленьким.

Юлия Богоманшина, Наталья Епифанова, "ТВ Центр".

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен