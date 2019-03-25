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За 8 лет в Москве построили и реконструировали 110 поликлиник и больниц

11:27
  • понедельник
  • 25 марта 2019

На очереди еще 135 объектов здравоохранения

Более 100 объектов здравоохранения построили и реконструировали в Москве за последние восемь лет. Изменения затронули больницы, поликлиники, подстанции скорой медицинской помощи и роддома.

"В ближайшие годы 135 поликлиник капитально отремонтируют. 37 уже построили по новым стандартам. Они стали более комфортными, а доступность медицинской помощи выросла в разы", - заявил руководитель Департамента здравоохранения столицы Алексей Хрипун.

Сейчас идет строительство перинатального корпуса городской клинической больницы № 67 имени Ворохобова, неонатального корпуса с консультативно-диагностическим центром роддома № 4 городской клинической больницы имени Виноградова и родильного дома в составе новой больницы в поселке Коммунарка, передает ТВЦ.RU.

На ближайшие годы запланировано строительство шести комплексов для оказания экстренной медицинской помощи. Они будут размещены в крупнейших столичных клиниках имени Ботина, Вересаева, Филатова, Жадкевича, а также в НИИ скорой помощи имени Склифосовского. В детской городской клинической больнице святого Владимира и в инфекционной клинической больнице №1 построят по одному новому корпусу.

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