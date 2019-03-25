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На Урале тонны детского питания хранили в морге

12:04
  • понедельник
  • 25 марта 2019

Оно хранится там как минимум с прошлой осени

В прощальном зале здания городского морга Югорска обнаружили несколько тонн детского питания на 1,5 миллиона рублей. Парламентарии и общественники забили тревогу, ведь в здании регулярно проводятся операции с опасными веществами для обработки тел умерших.

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"Морг и судмедэкспертиза работают ежедневно, и там, скорее всего, хранятся формалин, фенол, тимол, сулема и другие сильнейшие яды. Картон для них не помеха", - сообщил депутат местной думы Антон Пантин в беседе с агентством URA.RU.

Парламентария, кроме факта хранения детского питания в морге, волнует также продолжительность его нахождения там. По данным telegram-канала Hue, склад был устроен "давно — еще при бывшем главвраче", предварительно, прошлой осенью. 

Ситуацией заинтересовались правоохранительные органы, они уже провели осмотр морга. В администрации Югорска от комментариев отказались и переадресовали вопрос в окружной департамент здравоохранения.

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