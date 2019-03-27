Жизнь россиян сильно изменится с 1 апреля

Нас ждет увеличение пенсий, рост самостоятельности водителей и новый расчет НДС

Апрель принесет серьезные перемены в жизнь пенсионеров, водителей, бухгалтеров и многих других граждан России.

Социальные выплаты

С 1 апреля размер социальных пенсий в России увеличится на 2%. За счет этого средний уровень соцпенсии по стране поднимется до 9 266 рублей. И это не первоапрельская шутка, как можно было бы подумать, а самое что ни на есть серьезное распоряжение премьер-министра Дмитрия Медведева.

К сожалению, приятная новость касается не всех россиян. Повышение пенсии затронет около 4 миллионов граждан, в том числе 3,2 миллиона пенсионеров. В число счастливчиков попали люди, которые получают социальную пенсию вместо страховой. В таком положении они оказались из-за того, что при достижении пенсионного возраста им не хватило страхового стажа или пенсионных баллов для получения страховой пенсии.

Отметим, что социальные выплаты положены не только пенсионерам, но и инвалидам, сиротам, людям без гражданства и некоторым другим категориям граждан. Индексация соцвыплат осуществляется ежегодно с 1 апреля. При этом правительство учитывает темпы роста прожиточного минимума россиян за прошедший год.

Теперь перейдем к конкретике:

Прибавка в 182 рубля ждет получателей социальной пенсии (рост до 9 266 рублей);

Прибавку в 103 рубля получат нетрудоспособные женщины с 65 лет и мужчины с 70 лет (до 5 283 рубля);

Инвалидам I группы доплатят 207 рублей (до 10567 рублей), инвалидам II группы - 103 рубля (5283 рубля), а инвалидам III группы - 88 рублей (4491 рубль).

С 1 апреля также увеличится размер социальных выплат военнослужащим по призыву, получившим инвалидность. Инвалиды I группы будут получать 15 851 рубль (прибавка в 310 рублей), инвалиды II группы - 13 209 рублей (+259 рублей), инвалиды III группы - 9 246 рублей (+181 рубль).

Членам семей военнослужащих по призыву, погибших в результате военной травмы, станут выплачивать на 207 рублей больше (до 10 567 рублей). Родственникам военных, скончавшихся на службе от болезни, добавят 155 рублей - до 7 925 рублей.

Пенсии чернобыльцам повысят на 259 рублей (до 13 209 рублей), а проживающим в зоне радиоактивного загрязнения - на 207 рублей (до 10 567 рублей).

Ветеранам-инвалидам Великой Отечественной войны тоже надо готовиться к увеличению соцвыплат. Инвалидам I группы выплаты поднимут на 259 рублей (до 13 209 рублей), инвалидам II группы - на 207 рублей (10 567 рублей), инвалидам II группы III - на 155 рублей (7 925 рублей).

Несовершеннолетние или студенты до 23 лет, потерявшие одного родителя, с 1 апреля будут получать на 103 рублей больше (до 5 283 рубля). Тем, кто лишился обоих родителей, доплатят 207 рублей (10 567 рублей).

ОСАГО

Со 2 апреля российские автомобилисты станут более самостоятельными. Согласно новым правилам оформления "автогражданки", россияне сами смогут выбирать страховую компанию для покупки полиса. Ранее этот выбор за них делали автоматически.

Ожидается, что водителю, желающему купить бумажный полис ОСАГО через систему "Единый агент", будут прямо в офисе страховой компании показывать список доступных страховщиков. Если же автомобилист заказывает полис по интернету через систему "е-Гарант", то на экране перед ним всплывет список страховых компаний, доступных для заключения договора через программу замещения.

НДС

С 1 апреля россияне, в первую очередь бухгалтера, начнут по-новому рассчитывать НДС. Изменения коснутся продовольственных и детских товаров, при продаже которых действует 10% ставка.

В оборот войдут новые форматы электронного счета-фактуры и универсального передаточного документа. Кроме того, появятся новые бланки книг продаж и дополнительные листы к ней, а также их электронные форматы. При этом использовать обновленные книги продаж можно будет только со II квартала текущего года.

Более того, в апреле российским компаниями придется перенастроить свои учетные программы. Отныне они будут обязаны отчитываться по обновленному варианту декларации за I квартал. Причем делать это им следует в срок не позднее 25 апреля.