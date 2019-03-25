Дело Кокорина и Мамаева дошло до суда

Футболисты сидят в СИЗО с октября 2018 года

Дело футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина и их соучастников передано в суд. Уголовное дело было возбуждено по статьям "Умышленное причинение легкого вреда здоровью", "Побои" и "Хулиганство".

Уголовное дело передано в Пресненский районный суд, но дата предварительных слушаний пока не назначена, пишет "Интерфакс".

Мамаев, Кокорин, его брат Кирилл и их товарищ Александр Протасовицкий были задержаны в октябре 2018 года и помещены под стражу. Это произошло после того, как они поучаствовали в двух потасовках в центре Москвы. В результате пострадали водитель ведущей одного из федеральных телеканалов Виталий Соловчук, а также начальник департамента Минпромторга Денис Пак и глава НАМИ Сергей Гайсин.

Сейчас Кокорин и Мамаев находятся в СИЗО "Бутырка", футболисты пробудут там до 8 апреля.