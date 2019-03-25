В бытовом отсеке "Союза МС-09" нашли стружку от сверления отверстия

Глава Роскосмоса заявил о находке в рамках расследования

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил о найденной в бытовом отсеке корабля "Союз МС-09" металлической стружке от сверления отверстия, сообщает РИА Новости.

"У нас нет ответа на вопрос, почему стружка была найдена в определённых местах в бытовом отсеке. Либо это результат гравитации, тогда это земная версия, то есть стружка была притянута в определённое место. Либо это поток воздуха в бытовом отсеке", — сказал Рогозин.

Он отметил, что для решения этой задачи необходимо провести дополнительный эксперимент в космосе.

"Придётся, грубо говоря, взять брус и снова сверлить примерно в том же самом месте, чтобы посмотреть, как дальше будет распространяться материал, - добавил он. - На Земле уже сверлили, надо сделать это в невесомости".

Напомним, 30 августа 2018 года на МКС упало давление из-за утечки воздуха на корабле "Союз". В результате расследования специалисты "Роскосмоса" пришли к выводу, что корпус корабля был просверлен изнутри.

Уголовное дело по факту повреждения корабля не заводилось. По словам главы госкорпорации, "Роскосмос" намерен обратиться в прокуратуру только после выяснения причин ЧП. В начале января текущего года Дмитрий Рогозин заявлял, что итоги расследования будут готовы в ближайшие недели.