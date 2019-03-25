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Бежавший в Россию сотрудник СБУ раскрыл кровавые планы Киева

13:20
  • понедельник
  • 25 марта 2019

Василий Прозоров начал работать на российские спецслужбы после событий на майдане

В Москве в понедельник состоялась пресс-конференция бывшего сотрудника центрального аппарата СБУ Василия Прозорова. Мужчина с апреля 2014 года оказывал содействие спецслужбам России. На это решение его толкнули события на майдане.
В тайных тюрьмах на Украине люди гибнут в чудовищных муках

"Когда ко мне пришло осознание националистического, даже нацистского, антинародного переворота в Киеве, я принял решение бороться с этой властью любыми доступными методами", - цитирует его РИА Новости.

Прозоров работал в СБУ с 1999 года по 2018 год. С мая 2014 года он служил в центральном аппарате, в штабе антитеррористического центра службы.

В ходе общения с журналистами Прозоров рассказал о преступлениях Украины в Донбассе. СБУ во время начала конфликта подготовила предложения развернуть масштабную пропаганду против России, отказаться от термина "братский народ".

Кроме того, его словам, изначально предполагалось большое количество жертв среди мирного населения, которых называли пособниками террористов. Эти рекомендации были написаны еще до начала активных боевых действий.

Экс-сотрудник СБУ также рассказал о тайных тюрьмах на Украине и отдельно остановился на деятельности батальонов "Айдар", "Азов", "Донбасс", назвав их "монстрами".

"В 2014 году летом и осенью у меня было две ротации в Мариуполь, где я контактировал с подобными подразделениями. Убийства, изнасилования, разбой, отжим бизнеса. Преступления совершались не только на территории Мариуполя, но и в Запорожской области, Днепропетровской. Руководители подразделений вели себя как оккупанты", - рассказал Прозоров.

На вопрос о трагедии в Доме профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 и причастности спецслужб к гибели людей он ответил, что они - как минимум - знали о подготовке поджога.

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