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В тайных тюрьмах на Украине люди гибнут в чудовищных муках

12:55
  • понедельник
  • 25 марта 2019

Об этом рассказал беглый сотрудник СБУ в Москве

У подразделения "Азов" (организация запрещена в России – прим.ред.) были свои тайные тюрьмы, где пытали и убивали заключенных. Об их существовали рассказал экс-сотрудник службы безопасности Украины Василий Прозоров.

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Одна из них находилась на территории мариупольского аэродрома. Тюрьмы назывались "библиотеками", а заключенные – "книгами", передает РИА Новости. "Азов" подчиняется только своему командиру и главе МВД Украины Арсену Авакову, отметил Прозоров.

"За два месяца летом и осенью 2014 года через "библиотеку" прошло более 300 человек. Про погибших - я точно знаю про двоих, которые умерли во время пыток", -сообщил экс-полковник.

Ранее Прозоров признался в том, что после событий 2014 года начал работать на российские службы по идеологическим мотивам. По его мнению, новые власти Украины с самого начала не собирались решить конфликт на юго-востоке страны мирным путем.

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