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"Почта России" повысит зарплаты сотрудникам на 20%

14:35
  • понедельник
  • 25 марта 2019

Об этом глава компании Николай Подгузов сообщил в понедельник Владимиру Путину

Повышение зарплат, ремонт отделений, развитие услуг связи в отдаленных районах. Итоги работы "Почты России" и перспективы ее развития обсудил в понедельник Владимир Путин. Он провел рабочую встречу в Кремле с главой предприятия Николаем Подгузовым.

По его словам, выручка компании растет. Благодаря этому вырастут и доходы сотрудников. В этом году их зарплаты увеличатся на 20%. Обновляется инфраструктура почты. Идет строительство новых логистических центров. Это позволит вывести скорость и качество доставки корреспонденции на высокие рыночные показатели.

"Ваша структура, предприятие в широком смысле слова, имеет не только важнейшее экономическое, но и социальное значение. Знаю, что в последнее время она развивается достаточно успешно. Хотел бы послушать Ваши оценки и планы, пожалуйста", - попросил президент России.

"По итогам 2018 года выручка и чистая прибыль компании достигли исторически максимальных значений – это 190 миллиардов рублей по выручке и 2,7 миллиарда рублей по чистой прибыли. В 2018 году мы отремонтировали около трех тысяч отделений почтовой связи и планируем сохранить эти темпы в будущем. Сохранение инфраструктуры "Почты России" по всей территории нашей страны, особенно в удаленных и труднодоступных регионах, обеспечение базовых услуг почтовой связи, доставка продовольствия, предоставление финансовых услуг – это наша миссия", - ответил Подгузов.

В этом году обновляется инфраструктура офисов. Идет строительство новых логистических центров. Это позволит вывести скорость и качество доставки корреспонденции на высокие рыночные показатели. Одновременно почта берет на себя и важные социальные функции. В отделениях жители труднодоступных районов могут купить телевизионные приставки, необходимые для получения цифрового телесигнала, по минимальной цене.

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