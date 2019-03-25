Как поступить в МГУ

В главном вузе страны прошел день открытых дверей

В МГУ прошел день открытых дверей. Всего в главном вузе страны 40 факультетов и 15 научных институтов. В этом году на первый курс будет зачислено десять тысяч студентов.

Самых экстремальных абитуриентов ждут на физическом факультете. Даже снегопад не помешал студентам показать, что в их специальности бывает горячо. Во время опытов ни один студент не пострадал. Ради науки будущие физики огню подставляют руки, а лицо - жидкому азоту.

В МГУ учиться не опасно, уверяют студенты, а интересно. Об этом на традиционной в День открытых дверей ярмарке факультетов готовы рассказать на всех языках, даже на японском.

"Мы изучаем очень много языков от самых простых - китайского и японского - до редких - амхарского, кхмерского", - рассказала студентка 2-го курса Института стран Азии и Африки МГУ Ульяна Красильникова.

На то, чтобы определиться и выбрать будущую профессию, у старшеклассников остаются считанные месяцы. Их интересует все: олимпиады, дополнительные испытания, студенческая жизнь. Все рассказать и поддержать готовы студенты.

Средний конкурс в МГУ - семь человек на место. Остаются востребованными гуманитарные факультеты, особенно структурная лингвистика, но в верхние строчки рейтинга по количеству заявок выходят естественные науки.

"Очень высокий конкурс на информатику, на мехмат, хороший конкурс к биологам, на факультет космических исследований, который мы создали", - заявил ректор МГУ Виктор Садовничий.

При этом точными науками, которые принято считать выбором мужчин, с удовольствием занимаются и девушки. Так сложилось на факультете фундаментальной физико-химической инженерии.

День открытых дверей позволяет заглянуть в лаборатории лучшего вуза России - прямо в коридорах Интеллектуального центра можно полетать на дельтаплане в очках виртуальной реальности или ощутить разряды молний на руке.

На лекции ректор старейшего вуза рассказал старшеклассникам об истории университета и традициях работы с талантливой молодежью. О том, как вот уже несколько столетий МГУ формирует научную элиту страны, многим из них предстоит узнать на себе.

Наталья Тарасова, Сергей Давидяк, Михаил Федоров, "ТВ Центр".