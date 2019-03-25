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Названа причина массовой гибели рыбы в озере Бисерово

15:13
  • понедельник
  • 25 марта 2019

Мертвая рыба недавно покрыла все берега этого водоема

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин взял под личный контроль дело о массовой гибели рыбы в Бисеровом озере. Мёртвая рыба недавно покрыла все берега этого водоёма. После чего возникли разные версии о причинах произошедшего - от выброса  промышленных отходов до  нехватки кислорода. Раньше в замёрзшее озеро специально закачивали воздух аэраторами. Теперь делать это перестали.

Жители посёлка  Бисерово такую картину в  озере видят не впервые. На этот раз забеспокоились не на шутку. Более  40 килограммов улова в этом году не досчитаются местные рыбаки. Плотва, окунь, лещ и даже щука. Самые популярные виды рыбы погибли еще на походе к озеру в Безымянном ручье.

Ущерб - значительный. После весны рыбы здесь могло быть еще больше. Инспекторы охраны окружающей среды уже изучили место происшествия. Пробы воды будут проверены на наличие вредных веществ. Предварительная причина такой массовой гибели уже названа - нехватка кислорода. Ее спровоцировал в том числе и задержавшийся на водоеме лед. Но специалисты говорят и об особенностях местной фауны.

Подробности смотрите в репортаже корреспондента "ТВ Центра" Елены Сахно.

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