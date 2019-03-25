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Собянин рассказал об устройстве детских технопарков в Москве

15:03
  • понедельник
  • 25 марта 2019

В технопарках школьники могут на практике познакомиться с научными и техническими профессиями, чтобы осознанно выбрать специальность

Как устроены городские детские технопарки, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Это площадки, где старшеклассники могут на практике познакомиться с научными и техническими профессиями. Выбрать специальность, освоить передовые технологии, научится работать в команде. Например, группе дают задание сделать беспилотный вертолёт. Тот, кто справляется успешно, получает бонус при поступлении в профильный вуз.

Также глава города порекомендовал ежегодный форум "Московский день профориентации и карьеры" и проект "Профсреда". Там можно попробовать себя в разных видах деятельности.

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