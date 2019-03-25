На территории бывшей промзоны в Москве появятся "парящие" дома

Старт работ по проекту реконструкции намечен на 2019 год

"Парящие" дома, современный парк, набережная и даже пивоварня! Москвичам впервые показали, какой станет территория Бадаевского завода. Бывшая промзона изменится до неузнаваемости, но будет открытой для всех.

Ломать - не строить - это не про них. Знаменитые швейцарские архитекторы Жак Херцог и Пьер де Мёрон - родоначальники мирового тренда расширения исторической застройки за счёт высотных и подземных конструкций.

На весь мир прозвучал их проект Эльбской филармонии, надстроенной на здании старинного портового склада в Гамбурге. Галерея Tate Modern в Лондоне - бывшая электростанция, которую швейцарцы превратили в один из самых посещаемых музеев мира.

Этот пластиковый макет (см. видео) вовсе не декорации к фантастическому кино, а ближайшее будущее, которое маэстро архитекторы уготовили исторической московской промзоне - Бадаевскому пивоваренному заводу.

"Здесь вы можете наблюдать здания, которые низкие, существующие здания, и объекты культурного наследия - здание №1 - это главный корпус. Здание №3 - здесь солодовня и элеватор. За этими зданиями ближе к набережной находятся два "парящих" дома - на высоте 35 метров, они как бы парят", - рассказал руководитель проектов девелоперской компании Дмитрий Летов.

Несмотря на то, что "парить" футуристические апартаменты будут по соседству с историческими строениями, привычные виды на одну из старейших в России пивоварен они не перекроют. Бадаевский или Трёхгорный завод был построен в 1875 году. Архитектор комплекса Роман Клейн - автор зданий Музея изобразительных искусств имени Пушкина и ЦУМ.

За историческими заводскими корпусами построят дома на колоннах высотой 35 метров. Так, чтобы со стороны набережной Москвы-реки они не заслоняли собой архитектуру зданий позапрошлого века. На площади внизу примерно около четырех гектаров планируют разбить парк в стиле русский лес с опушками, полянками для пикника, детскими и спортивными площадками, куда смогут приходить все желающие.

В планах архитекторов, полностью восстановить первый и третий корпуса завода, имеющие статус культурного наследия. А второй корпус советской постройки будет демонтирован и воссоздан по историческим чертежам.

"Здесь раньше варили пиво. И мы хотим восстановить во втором корпусе такой пивоваренный ресторан. Там можно будет прийти, посмотреть, как когда-то варили пиво", - сообщил руководитель проектов девелоперской компании на заводе Дмитрий Летов.

На территории бывшей промзоны планируют разместить и другие социальные объекты: культурный и детский досуговые центры, коворкинг, фитнес-клуб, несколько кафе и музыкальную студию. Старт работ по проекту намечен на 2019 год. А закончить масштабную реконструкцию девелоперы планируют через пять лет.

Татьяна Сидорова, "ТВ Центр".