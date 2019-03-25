Крушение малазийского Boeing в Донбассе произошло 17 июля 2014 года

К катастрофе Boeing 777 компании Malaysia Airlines в Донбассе причастна украинская сторона. Президент Украины Петр Порошенко заранее знал, что рейс MH17 будет сбит на юго-востоке страны.

По мнению экс-сотрудника службы безопасности Украины Василия Прозорова, украинское руководство "феноменально быстро" отреагировало на трагедию. "Однозначно сложилось мнение, что президент Порошенко знал заранее об этом", - цитирует его РИА Новости.

Кроме того, Киев не закрыл воздушное пространство над районом, где ведутся боевые действия. Этот факт тоже указывает на то, что Украина причастна к крушению MH17.

Он предположил, что к сокрытию следов имеют отношение бывший начальник департамента контрразведки Валерий Кондратюк и нынешний начальник главного управления разведки министерства обороны Василий Курбатов.

Самолет компании Malaysia Airlines, который следовал из Нидерландов в Куала-Лумпур, был сбит в небе над Донецком 17 июля 2014 года. На его борту находились 298 человек. Все они погибли.

Произошедшее расследует международная группа, в которую входят специалисты из Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов, а также Украины. Согласно их данным, самолет был сбит ракетой "земля-воздух", состоявшей на вооружении в российских войсках.

Между тем, Москва отказалась признавать выводы международных следователей. В российском Минобороны заявили, что лайнер был сбит украинскими военными.