"Полезных доз алкоголя не существует": развенчан миф о похудении на пиве

Диетолог усомнился в целебных свойствах пива и рассказал, как выпивать с умом

Диетолог Михаил Гинзбург разочаровал любителей спиртных напитков, которых обрадовало исследование американских ученых о пользе пива. Научные работники из США провели необычный эксперимент. Они сначала закормили подопытных мышей жирной пищей, а потом стали поить растолстевших грызунов пивом.

По словам ученых, пенный напиток, употребляемый в умеренных количествах, избавил хвостатых толстяков от лишнего веса, нормализовал артериальное давление и снизил уровень сахара в их крови. Своими лечебными свойствами пиво обязано ксантогумолу и изо-альфа-кислотам, объяснили исследователи. Эти чудо-вещества якобы защищают печень от ожирения, а также хорошо влияют на метаболизм жиров и глюкозы.

Диетолог, доктор медицинских наук, научный редактор журнала "Худеем правильно" Михаил Гинзбург предположил, что его американские коллеги пытались доказать пользу пива в крайне небольших дозах. "Речь может идти, например, о столовой ложке пива перед едой. Эффект таких доз не изучался, а он может быть неожиданно интересным. Но в таких дозах никто пить пиво не будет. Большинство россиян зараз выпивает пол-литра пива. В этих количествах пиво ведет к повышению веса", - сказал он в беседе с ТВЦ.Ru.

При этом диетолог не исключил, что "сенсационное" исследование американцев является "заказухой", выпущенной под получение целевого гранта. Скептицизм нашего собеседника объясняется тем, что любой алкогольный напиток обладает повышенной калорийностью. В одном грамме алкоголя содержится до 7 калорий. По словам Михаила Гинзбурга, чем больше человек употребляет алкоголя, тем сильнее он полнеет и тем хуже у него обстоят дела с уровнем сахара и давлением.

"Проблема еще и в том, что алкоголь довольно сильно корежит пищевое поведение. В отличие от других калорийных продуктов, он не насыщает, а повышает аппетит. Содержания витаминов и других полезных веществ в пиве пренебрежительно мало", - отметил диетолог.

"Я должен разочаровать желающих похудеть: полезных доз алкоголя не существует, - продолжил Гинзбург. - Можно говорить об относительной полезности небольших доз алкоголя, но здесь следует соблюдать ряд правил. Небольшая доза алкоголя - это 30-40 миллилитров спирта, то есть половина бокала вина или половина дозы виски. Это надо пить строго после еды. Такое количество спирта надо уговаривать в течение получаса-часа, причем не залпом, а потихонечку".