Как живет 12-летняя дочь после смерти Началовой

Ребенок до сих пор не может поверить в произошедшее

Пресс-секретарь Юлии Началовой рассказала, как 12-летняя дочь певицы перенесла известие о кончине матери.

Представитель певицы Анна Исаева сообщила, что певица скончалась в тот момент, когда ее дочка Вера летела в Москву из Лондона, где она вместе с одноклассниками участвовала в соревнованиях. По словам Исаевой, девочке не говорили о тяжелом состоянии матери, убедив ее в том, что женщина проходит плановое обследование.

В аэропорту Веру встретил отец - футболист Евгений Алдонин, который с 2006 по 2011 год состоял в браке с Началовой. "Как сказать дочери о случившемся, я не знал. Мы сели в машину, когда уезжали из аэропорта. Я сказал: "У меня тяжелая новость для тебя - мамы больше нет...", – рассказал Алдонин.

Как пишет портал "Дни.ру", девочка до сих пор шокирована преждевременной смертью мамы и не может поверить в произошедшее.

Ранее Виктор Началов, отец певицы, сообщил, что Вера написала своей умершей маме письмо, в котором поделилась своими чувствами и переживаниями. "Характер проявила, истерик никаких", - с уважением сказал о внучке Началов.

Юлия Началова умерла в возрасте 38 лет от остановки сердца в результате абсцесса. Врачи боролись за жизнь певицы с 8 марта. Обычная мозоль привела к тому, что у Началовой возникла гангрена, из-за которой ей пришлось ампутировать ногу. Ситуацию усугубили подагра и сахарный диабет, от которых давно страдала артистка. Началову похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.