ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Как живет 12-летняя дочь после смерти Началовой

14:59
  • понедельник
  • 25 марта 2019

Ребенок до сих пор не может поверить в произошедшее

Пресс-секретарь Юлии Началовой рассказала, как 12-летняя дочь певицы перенесла известие о кончине матери. 

Как живет Вера Алдонина. Фото дочери Юлии Началовой
Трагедия любви Юли Началовой: певец, футболист, хоккеист и судья
Ангел Юля. Вся жизнь Началовой в девяти фото

Представитель певицы Анна Исаева сообщила, что певица скончалась в тот момент, когда ее дочка Вера летела в Москву из Лондона, где она вместе с одноклассниками участвовала в соревнованиях. По словам Исаевой, девочке не говорили о тяжелом состоянии матери, убедив ее в том, что женщина проходит плановое обследование. 

В аэропорту Веру встретил отец - футболист Евгений Алдонин, который с 2006 по 2011 год состоял в браке с Началовой. "Как сказать дочери о случившемся, я не знал. Мы сели в машину, когда уезжали из аэропорта. Я сказал: "У меня тяжелая новость для тебя - мамы больше нет...", – рассказал Алдонин. 

Как пишет портал "Дни.ру", девочка до сих пор шокирована преждевременной смертью мамы и не может поверить в произошедшее.  

Ранее Виктор Началов, отец певицы, сообщил, что Вера написала своей умершей маме письмо, в котором поделилась своими чувствами и переживаниями. "Характер проявила, истерик никаких", - с уважением сказал о внучке Началов. 

Юлия Началова умерла в возрасте 38 лет от остановки сердца в результате абсцесса. Врачи боролись за жизнь певицы с 8 марта. Обычная мозоль привела к тому, что у Началовой возникла гангрена, из-за которой ей пришлось ампутировать ногу. Ситуацию усугубили подагра и сахарный диабет, от которых давно страдала артистка. Началову похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Читайте также:
Новости по теме
Евгений Алдонин, Вера Алдонина и Юлия Началова
Евгений Алдонин, Вера Алдонина и Юлия Началова
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.