ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Чем займется Порошенко после проигрыша на выборах

14:17
  • понедельник
  • 25 марта 2019

Действующий президент не собирается уходить из политики

Стало известно, чем займется Петр Порошенко, если ему не удастся переизбраться на второй срок.

Близость неминуемого фиаско толкает Порошенко на подлость
"50 оттенков Порошенко": главное из расследования против президента Украины
Зеленский покусился на неприкосновенность Порошенко

Пока еще действующий президент все равно останется в политике. Сначала он переименует свою партию "Блок Петра Порошенко", убрав упоминание о себе, а затем уйдет работать в Верховную раду, пишет "Газета.Ru".

При этом, если Порошенко все-таки выиграет президентские выборы, то партию возглавит нынешний премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

Выборы президента Украины пройдут 31 марта, на пост главы государства претендуют 39 кандидатов. По последним данным, в президентской гонке со значительным отрывом лидирует шоумен Владимир Зеленский (32,1%), за ним следуют Петр Порошенко (17,1%) и Юлия Тимошенко (12,5%).

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Читайте также:
Новости по теме
Президент Украины Пётр Порошенко
Президент Украины Пётр Порошенко
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.