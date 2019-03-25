Чем займется Порошенко после проигрыша на выборах

Действующий президент не собирается уходить из политики

Стало известно, чем займется Петр Порошенко, если ему не удастся переизбраться на второй срок.

Пока еще действующий президент все равно останется в политике. Сначала он переименует свою партию "Блок Петра Порошенко", убрав упоминание о себе, а затем уйдет работать в Верховную раду, пишет "Газета.Ru".

При этом, если Порошенко все-таки выиграет президентские выборы, то партию возглавит нынешний премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

Выборы президента Украины пройдут 31 марта, на пост главы государства претендуют 39 кандидатов. По последним данным, в президентской гонке со значительным отрывом лидирует шоумен Владимир Зеленский (32,1%), за ним следуют Петр Порошенко (17,1%) и Юлия Тимошенко (12,5%).