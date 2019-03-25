Бездомный ограбил скрипачку, но попал впросак

Коллекцию уже имеющихся судимостей он пополнил грабежом

В Москве задержали 48-летнего бездомного, который хотел ограбить 32-летнюю женщину-скрипачку, выступающую в вестибюле станции "Курская" Кольцевой линии метрополитена.

Как рассказали в правоохранительных органах, бомж открыто похитил из футляра для музыкального инструмента пять тысяч рублей и попытаться скрыться, но его задержала полиция.

В ходе разбирательства выявилось, что похищенная купюра оказалась билетом "банка приколов", сообщает агентство "Москва".

Нерадивый мужчина имеет целый букет судимостей, например, за убийство, оскорбление представителя власти, вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступлений. Теперь в отношении него заведено уголовное дело о грабеже.