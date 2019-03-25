Киев пытался развязать "священную войну против мирового зла и царства Армагеддона"

Экс-сотрудник СБУ рассказал неожиданные сведения об операции на юго-востоке страны

Бывший сотрудник СБУ Василий Прозоров рассказал, что Украина предлагала отказаться от образа России и россиян как братского народа. Его слова прозвучали на специальной пресс-конференции в Москве.

"Закрепить в украинской пропаганде образ России как угрозы всему цивилизационному миру и позиционировать украинское сопротивление как Священную Войну против Мирового Зла и Царства Армагеддона. (Для доведения данного тезиса до массовой осведомленности желательно приобщить наиболее влиятельных деятелей церкви)", - отмечается в материалах, предоставленных Прозоровым.

Кроме того, он раскрыл и другие данные о деятельности украинских спецслужб. В частности, Прозоров отметил, что именно они стоят за покушениями на лидеров республик Донбасса. Руководит операциями по ликвидации специальный отдел Службы безопасности Украины, сообщает ТАСС.

"По Моторолле и Гиви я на 100% уверен, что это была операция специального пятого управления СБУ и Сил специальных операций Вооруженных сил Украины", - отметил Прозоров.

Он добавил, что обучением сотрудников этого управления занимаются инструкторы из Великобритании, а также других стран. А занимаются они именно обучением по подготовке терактов. Структура подчиняется директору разведки Украины, а через него — администрации президента.

"ССО ВСУ работают в тесном сотрудничестве с Департаментом контрразведки. ДКР разрабатывает, а ССО претворяют в жизнь. Так было в феврале 2017 году, когда ССО ликвидировало Олега Анащенко, начальника Управления Народной милиции ЛНР. Именно ССО стоит и за многими диверсиями против руководства республик", - признался Прозоров.

Ранее он рассказал о том, что после событий 2014 года начал работать на российские службы по идеологическим мотивам. По его словам, новые власти Украины с самого начала не собирались решить конфликт на юго-востоке страны мирным путем.

Также он отметил, что у подразделения "Азов" (организация запрещена в России – прим.ред.) были свои тайные тюрьмы. Там пытали и убивали заключенных.

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