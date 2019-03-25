СК забрал у полиции дело о мажоре на Gelandewagen, устроившего смертельное ДТП

Погибли два человека: женщина и 14-летняя девочка

Следственный комитет забрал у полиции расследования дела о смертельном ДТП на Можайском шоссе. Как только материалы будут переданы, следователи начнут необходимые мероприятия.

Авария произошла в ночь на понедельник. Водитель Gelandewagen выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем "Нива", в котором ехала семья из трех человек: мужчина, женщина и 14-летняя девочка. В результате столкновения, мать скончалась на месте, девочка в больнице, а глава семейства получил травмы.

Как пишет telegram-канал 112, за рулем "Нивы" со смоленскими номерами был 38-летний Роман Роменков. Он сейчас в больнице, врачи диагностировали у него черепно-мозговую травму и переломы. У него осталась младшая дочь.

Виновник ДТП скрылся с места происшествия, его местоположение пока не установлено, пишет РИА Новости. По данным источника "Спорт Экспресс", это чемпион мира в ММО Рахман Дудаев. Однако сам спортсмен отрицает свою причастность к ДТП. По его словам, он давно продал свой Gelandewagen и не имеет представления, кто сейчас на нем ездит.