ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

СК забрал у полиции дело о мажоре на Gelandewagen, устроившего смертельное ДТП

16:12
  • понедельник
  • 25 марта 2019

Погибли два человека: женщина и 14-летняя девочка

Следственный комитет забрал у полиции расследования дела о смертельном ДТП на Можайском шоссе. Как только материалы будут переданы, следователи начнут необходимые мероприятия.

Авария произошла в ночь на понедельник. Водитель Gelandewagen выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем "Нива", в котором ехала семья из трех человек: мужчина, женщина и 14-летняя девочка. В результате столкновения, мать скончалась на месте, девочка в больнице, а глава семейства получил травмы.

Как пишет telegram-канал 112, за рулем "Нивы" со смоленскими номерами был 38-летний Роман Роменков. Он сейчас в больнице, врачи диагностировали у него черепно-мозговую травму и переломы. У него осталась младшая дочь.

Виновник ДТП скрылся с места происшествия, его местоположение пока не установлено, пишет РИА Новости. По данным источника "Спорт Экспресс", это чемпион мира в ММО Рахман Дудаев. Однако сам спортсмен отрицает свою причастность к ДТП. По его словам, он давно продал свой Gelandewagen и не имеет представления, кто сейчас на нем ездит.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Читайте также:
Новости по теме
На месте ДТП
На месте ДТП
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.