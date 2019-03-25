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Москвичам пообещали резкое потепление

16:59
  • понедельник
  • 25 марта 2019

В выходные ожидается до плюс 13 градусов

В конце текущей недели температура воздуха в Москве будет значительно выше нормы. В понедельник, 25 марта, в столице плюс семь градусов.

А в четверг, 28 марта, в Москву придут воздушные массы согретые Гольфстримом. Синоптики отмечают, что к выходным ожидается до 10-13 градусов тепла, отметили в центре погоды "Фобос".

Однако в середине рабочей недели москвичам придется пережить рецидив зимы. Ранее стало известно, что утром, 28 марта в городе должно похолодать до минус шести. Также выпадет примерно треть мартовской нормы осадков.

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