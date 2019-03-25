Собчак возмутило увольнение учительницы из-за снимка в купальнике

За затравленного педагога вступился и депутат Госдумы

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак прокомментировала скандал в Барнауле, из-за которого учительнице пришлось уволиться. Речь идет об уходе преподавателя русского языка и литературы Татьяны Кувшинниковой из-за фотографий в закрытом купальнике, а также мини-платье.

"Вот что это за дела? Разве платье как-то влияет на компетенцию преподавателя? Почему из-за такой тупости люди лишаются любимой работы?", - написала она в своем telegram-канале.

Собчак напомнила, что родители пожаловались директору школы на снимок. Кувшинниковой сразу вернули трудовую. При этом телеведущая привела формулировку директора, которую услышала в свой адрес учительница: "Так только проститутки одеваются и фотографируются, каблуки, платье выше колен, и все напоказ! Кого завлекаете?! Не имеете права носить звание педагога, пятно на репутации школы! Неудивительно, что мальчики-ученики влюблены, так и до педофилии недалеко", - отметила она.

Между тем, за затравленную учительницу вступился и первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко. По его словам, такая реакция со стороны родителей и школы может быть связана с консервативными традициями. Они до сих пор сохранились в Алтайском крае, сообщает НСН.

Он вспомнил о временах, которые были 100-120 лет назад в период столыпинских реформ. Тогда в этот регион переселяли жителей, в том числе, Краснодарского края. "Этому региону присущи традиции ортодоксального христианства, казачества", - сказал депутат.

При этом он отметил, что фотографии могли стать только поводом для увольнения учительницы. Реальные причины стоит искать в другом. В частности, могли быть "элементы шантажа" со стороны директора. "Скорее всего, это неординарная личность, которая не вписывалась в планы директора школы", - добавил Онищенко.

Между тем сама Татьяна Кувшинникова в интервью "Говорит Москва" рассказала, что после жалобы родителей на ее фотографии, в школе началась травля сына 38-летней учительницы. Причем, устроил это учитель по математике, который грозит не допустить его до ЕГЭ. Теперь Кувшинникова намерена обратиться в департамент образования.