Обнародован свежий рейтинг кандидатов в президенты Украины

Наибольшую антипатию вызывает действующий глава государства

Появились новые данные соцопросов на выборах президента Украины. Владимир Зеленский по-прежнему занимает первое место, Юлия Тимошенко и Петр Порошенко борются за вторую строчку.

Шоумена готовы поддержать 18,9% украинцев, лидера "Батькивщины" — 11,2%, действующего президента — 11,1%. Еще 8,3% опрошенных сказали, что не будут принимать участие в голосовании.

При этом среди тех, кто определился с кандидатом и точно пойдет на выборы, также лидирует Владимир Зеленский. Его кандидатуру поддержали 27,7% украинцев. Разрыв между Юлией Тимошенко и Петром Порошенко минимальный — 16,6 и 16,4% соответственно.

Согласно совместному соцопросу, проведенного компаниями КМИС, Центра Разумкова и Социологической группы "Рейтинг", Зеленского активнее поддерживают молодежь и люди среднего возраста, Тимошенко – избиратели в возрасте и женщины.

Антирейтинг продолжает возглавлять Петр Порошенко, пишет "Интерфакс". Почти половина опрошенных не станут голосовать за него ни при каких обстоятельствах. Из тройки фаворитов наименьшую антипатию вызывает Владимир Зеленский – всего 14%.

Соцопрос показал, что действующий президент во втором туре выборов проиграет при любых комбинациях. В паре Порошенко-Зеленский за последнего проголосуют 39% против 18%. В паре Порошенко-Тимошенко он сможет набрать лишь 19% против 26.

Опрос проводился 5-14 марта. В нем приняли участие 15 тысяч респондентов старше 18 лет.