Билан пришел к Мединскому за званием заслуженного артиста на костылях

У популярного исполнителя перелом ноги

Министр культуры Владимир Мединский вручил певцу Диме Билану звание заслуженного артиста России. Награждение проходило в Большом театре в Москве.

При этом победитель Евровидения-2008 был вынужден прийти на важное мероприятие на костылях. Правда, они не помешали ему одеть официальный костюм-тройку.

В своем Instagram исполнитель прокомментировал произошедшее. "Рад служить душам людей !!! Спасибо вам за эту оценку , быть нужным эта идея одна из главных !!! Приятно быть официально оцененным главой нашей страны!", - написал Билан (орфография и пунктуация автора сохранена – прим. ред.).

Как сообщает MK.RU, Дима Билан получил перелом ноги возле своего дома. Ему была сделана операция. Певец лежал в больнице. Тем не менее, в Большой театр он все же прибыл.