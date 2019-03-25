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Зеленский объяснился за готовность встать на колени перед Путиным

18:28
  • понедельник
  • 25 марта 2019

Он хочет это сделать как гражданин Украины

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский прокомментировал свое заявление, которое он сделал в 2014 году. Тогда он изъявил о готовности встать на колени перед президентом России Владимиром Путиным, сообщает ТВЦ.RU.

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"Это было перед началом войны (в Донбассе, - прим. ред.). Я сказал: я готов стать даже на колени, только не ставьте на колени Украину", - рассказал комик в интервью ТСН.

При этом он подчеркнул, что и сейчас готов пойти на все ради мира в стране. Зеленский добавил, что хочет этого не как кандидат в президенты, а как гражданин Украины.

Заявление о готовности встать на колени Зеленский также сделал в эфире ТСН. Это произошло в марте 2014 года. Он попросил не допустить "даже намека на конфликт" у Владимира Путина. "Потому что Россия и Украина — действительно братские народы", - отмечал тогда шоумен.

В феврале действующий президент Украины Петр Порошенко заявил, что его стране необходим глава государства, который не будет вставать на колени перед Кремлем. До этого он заявлял, что не собирается вставать сам "перед Путиным на колени или в какую-то другую позу".

Выборы президента Украины пройдут 31 марта. На пост главы государства претендуют 39 кандидатов. Согласно данным последних соцопросов, Зеленский по-прежнему занимает первое место. Юлия Тимошенко и Петр Порошенко борются за вторую строчку.

Нынешние киевские власти неоднократно заявляли о том, что Москва якобы ответственна за происходящее на юго-востоке Украины. Россия отвечала, что не является стороной конфликта в Донбассе.

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