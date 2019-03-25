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В Москве обсудили пути достижения межрелигиозного мира

20:12
  • понедельник
  • 25 марта 2019

Говорили о наиболее опасных проявлениях этнических конфликтов

Этнические и религиозные споры в современном мире зачастую используются для оправдания агрессивной внешней политики, а также для политического давления с целью очередного экономического передела мира. Об этом шла речь в Москве на международной конференции, посвященной путям достижения межконфессионального согласия.

В форуме приняли участие государственные, общественные и духовные деятели стран христианского и мусульманского мира, историки, дипломаты и богословы. В дискуссии за круглым столом обсуждалась ситуация на Украине, в странах Среднего и Ближнего Востока, в Юго-Восточной Азии. Эксперты назвали наиболее опасные проявления затянувшихся этнических конфликтов. В первую очередь это терроризм. 

"Когда, давайте говорить откровенно, бандиты и убийцы, и те, кто их кормил, прикрывались исламом, Аллахом, и мы это называли чуть ли не мусульманским терроризмом, это была грубейшая ошибка. Никакого мусульманского, христианского, католического, православного, буддистского и иного терроризма не бывает. Бывает терроризм и убийство. Вот это, пожалуй, первое и главное, что мы должны с вами осознать", - заявил председатель Императорского православного палестинского общества Сергей Степашин.

 

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В Москве обсудили пути достижения межрелигиозного мира
В Москве обсудили пути достижения межрелигиозного мира
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