В Москве обсудили пути достижения межрелигиозного мира

Говорили о наиболее опасных проявлениях этнических конфликтов

Этнические и религиозные споры в современном мире зачастую используются для оправдания агрессивной внешней политики, а также для политического давления с целью очередного экономического передела мира. Об этом шла речь в Москве на международной конференции, посвященной путям достижения межконфессионального согласия.

В форуме приняли участие государственные, общественные и духовные деятели стран христианского и мусульманского мира, историки, дипломаты и богословы. В дискуссии за круглым столом обсуждалась ситуация на Украине, в странах Среднего и Ближнего Востока, в Юго-Восточной Азии. Эксперты назвали наиболее опасные проявления затянувшихся этнических конфликтов. В первую очередь это терроризм.

"Когда, давайте говорить откровенно, бандиты и убийцы, и те, кто их кормил, прикрывались исламом, Аллахом, и мы это называли чуть ли не мусульманским терроризмом, это была грубейшая ошибка. Никакого мусульманского, христианского, католического, православного, буддистского и иного терроризма не бывает. Бывает терроризм и убийство. Вот это, пожалуй, первое и главное, что мы должны с вами осознать", - заявил председатель Императорского православного палестинского общества Сергей Степашин.