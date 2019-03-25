ЦРУ уличили в подготовке тайных операций на Украине

Представители иностранных спецслужб регулярно выезжали в район проведения АТО

К гибели малайзийского Boeing в Донбассе причастен Киев. Об этом заявил бывший сотрудник Службы безопасности Украины Василий Прозоров. Он работал в этой спецслужбе последние 20 лет и рассказал ещё много ужасающих подробностей о деятельности СБУ и её кураторов - не только в Донбассе и во время карательной операции на востоке страны. Учитывая послужной список самого Прозорова, и его работу в центральном аппарате СБУ, он располагает большим объёмом информации особой важности.

Журналисты до последнего гадали, кто же будет отвечать на их вопросы. Имя спикера организаторы пресс-конференции держали в секрете. Ясности не добавило и его появление в зале. Мужчину никто не узнал. Пришлось представиться самому.

"Меня зовут Прозоров Василий Николаевич. С 1999 года до 2018 года я являлся сотрудником Службы безопасности Украины", - заявил мужчина.

После Майдана, который Прозоров считает преступным госпереворотом, он сам вышел на российские спецслужбы. Под прикрытием работал в центральном аппарате СБУ, в штабе, где руководили так называемой антитеррористической операцией в Донбассе. В качестве доказательств мужчина предоставил копии своих служебных удостоверений. Рассказывает: еще до начала боевых действий, когда казалось, что гражданской войны можно избежать, украинские спецслужбы планировали самый жесткий сценарий. Разрешение конфликта мирным путём исключали. Это есть в секретных документах, предоставленных Прозоровым.

"В этих предложениях Службы безопасности Украины были такие: обосновать необходимость проведения жестких спецопераций с привлечений подразделений вооруженных сил Украины, причем в этих спецоперациях заранее предполагалось большое количество жертв среди мирного населения, которое уже сразу объявлялось пособниками террористов", - заявил Прозоров.

По словам Прозорова, очень быстро была выстроена коррупционная вертикаль, так, что война стала делом выгодным на всех уровнях. Жителей Донбасса, конечно, в расчет не брали. К ним вообще относились как к низшему сорту. Чего только стоит секретная тюрьма СБУ в Мариуполе. Прозоров был там и увиденное ужаснуло его. Людей пытали с пристрастием, иногда до смерти.

"В просторечии ее называли "библиотека". Задержанных называли "книгами". Допрашивали людей в технических помещениях, в бойлерной, в кладовках. Если там не сделали ремонт, там кровь даже в бетон впиталась, а стены все исцарапаны ногтями задержанных людей. Это действительно жутко, это действительно настоящий концлагерь или, с чем сравнить, с застенками гестапо, без ложного пафоса и, поверьте, это не российская пропаганда, людей там убивали на самом деле", - говорит Прозоров.

Кровь несогласных с киевским режимом, говорит Прозоров, в том числе и на руках Владимира Парасюка. Он лично допрашивал и пытал людей. Дослужился так бывший активист Евромайдана и командир роты до теплого кресла депутата Верховной рады. Правда кулаками любит размахивать по-прежнему. Прямо в стенах парламента.

"Он тогда, летом 2014 года, высказывал очень большое сожаление, что вот, видите ли, он столько сделал для Майдана, а его не оценили, и он теперь вынужден воевать на востоке Украины, а кто-то там делит в Киеве портфели. Ну, потом осенью 14-го конечно, мечта его осуществилась", - говорит экс-сотрудник СБУ.

К журналистам, не только к российским, но и к западным, в Донбассе тоже относятся, мягко говоря, с пристрастием. Судя по письму, подписанному начальником штаба полковником Кузнецовым, террористом окрестили репортера Чешского телевидения Мирослава Караса. За то лишь, что он якобы мог сотрудничать с российскими СМИ. Вспомнил Василий Прозоров и историю с пленёнными журналистами LifeNews. По словам экс-сотрудника СБУ, Марату Сайченко и Олегу Сидякину просто повезло, что они попали в лагерь, где как раз находилась его оперативная группа. Прозоров, по сути, спас их.

"Например, был там такой замначальника спецопераций штаба АТО полковник Дмитрий Кобиц, который год проработал в НАТО в Афганистане. И вот он на полном серьезе предлагал выставить с утра под палящее солнце со связанными за спиной руками и с пакетами на голове, на колени и держать их без воды и без еды. Он говорил, что в Афганистане они так раскалывали самых стойких бойцов", - рассказывает Прозоров.

За убийствами главы ДНР Захарченко и командира Мотороллы стоят украинские спецслужбы, заявляет Прозоров. Он не сомневается: СБУ как минимум знала, как максимум, сама организовала сожжение людей в Доме профсоюзов. И это далеко не весь список преступлений Киева.

— Есть ли у вас информация кто всё-таки сбил малайзийский Boeing? И кто конкретно может быть к этому причастен?

— На все попытки осторожно узнать обстоятельства, практически всегда ответ был такой: не лезь в эту тему, если не хочешь неприятностей. Но кое-что просачивается, и я могу сделать предположение, кто к этому причастен или же причастен к сокрытию следов этого преступления. По моему мнению, это 2 человека: это нынешний замглавы администрации Порошенко, бывший начальник контрразведки Валерий Кондратюк, и нынешний начальник Главного управления разведки Минобороны Василий Бурба.

При этом украинских разведчиков постоянно , что называется, "ведут" иностранные коллеги. О зверствах режима на Западе точно знают.

"Сотрудники ЦРУ присутствуют в Киеве, просто они находятся на конспиративных квартирах, в загородных домах. Они часто приезжают в центральный офис СБУ для проведения, например, конкретных совещаний или планирования конкретных операций", - рассказывает Прозоров.

Спросили журналисты у него и о предвыборных раскладах на Украине. Бывший агент СБУ уверен: несмотря на все опросы, выиграет всё-таки действующий президент Порошенко. Потому как честной борьбы не предвидится.

"В каждой территориальной избирательной кампании будет находиться до пяти сотрудников СБУ, которые, в том числе, будут как бы охранять готовые уже результаты выборов - бюллетени, сопровождать их в ЦВК. А СБУ, соответственно, с ее председателем Василием Грицаком, это абсолютно подконтрольная Порошенко структура", - уверен Прозоров.

О том, чем он занимается сейчас и где живет, Василий Прозоров рассказывать не стал в целях безопасности. Перебежчиком, говорит, себя не чувствует. Просто не смог сложа руки смотреть на то, во что превращают его страну пришедшие в результате переворота киевские власти. Работая в СБУ, он до последнего собирал информацию, которую передавал российским спецслужбам. А теперь собирается обнародовать многое в своей книге.

Ольга Оксенич, Наталья Епифанова. "ТВ Центр".