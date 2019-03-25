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Собянин вручил награды работникам столичных учреждений культуры

20:01
  • понедельник
  • 25 марта 2019

По словам мэра, Москве нет равных по количеству музеев, театров и библиотек

Развитие учреждений культуры и забота о людях творчества останется одним из основных приоритетов в работе правительства Москвы. Об этом заявил Сергей Собянин, вручая награды работникам отрасли в день их профессионального праздника.

По словам мэра, российская столица не знает равных в мире по числу музеев, театров и библиотек, и заслуженно гордится уникальным потенциалом. Администрация города стремится, чтобы материальная основа для этого с каждым годом расширялась. Строятся новые помещения, реконструируются старые исторические здания, обновляется оборудование, идет плановый ремонт. Но, по мнению Сергей Собянина, не всё можно измерить материальными величинами.

"Культура — это такая сфера, в которой главное — не кирпичи и не стены, какими бы красивыми они ни были. Конечно, это работники культуры, которые, собственно, и создают это богатство, культурный слой, уникальные произведения, уникальные постановки, которые рассказывают людям об историческом богатстве, накопленном в нашем городе и в нашей стране. Для вас это не только профессия, вы отдаете свои таланты, душу, сердце своей работе", - заявил Собянин.
 

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