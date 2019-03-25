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Доведенная из-за "откровенных фото" учительница рассказала о будущем

19:58
  • понедельник
  • 25 марта 2019

Педагог больше не хочет преподавать

Преподававшая в школе №13 в Барнауле учительница русского языка и литературы Татьяна Кувшинникова заявила, что не намерена больше работать в образовательной сфере. До этого ей пришлось покинуть место работы из-за жалоб родителей школьников на фотографии педагога в закрытом купальнике, а также мини-платье.

"Я написала второе заявление и ушла по собственному желанию, не хочу огласки и внимания, продолжать работать учителем не планирую", — сказала она. Кувшинникова добавила, что будет заниматься искусством. У нее есть соответствующее образование, сообщает РИА Новости.

Между тем министр образования и науки Алтайского края Максим Костенко прококмментировал ситуацию. По его словам, отрасли нужны педагоги, пропагандирующие здоровый образ жизни. Теперь он ждет ее к себе на прием, чтобы предложить "достойные вакансии", передает сайт "Новости Алтая".

Произошедшее он назвал противоречием поколений. По его словам, он не видит ничего "предосудительного в фотографиях", которые женщина выложила на своей странице в соцсети. При этом судить действия директора школы Костенко не стал.

Ранее за учительницу вступились журналистка и телеведущая Ксения Собчак, а также депутат Госдумы Геннадий Онищенко. Собчак отметила, что не понимает, как платье "влияет на компетенцию преподавателя". А первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке отметил, что такая реакция со стороны родителей и школы может быть связана с консервативными традициями в регионе.

До этого Татьяна Кувшинникова дважды писала заявление об увольнении. Это произошло после того, как мать одного из учеников пожаловалась руководству школы из-за фото, на котором 38-летняя педагог запечатлена в закрытом купальнике. Часть других родителей не поддержали этой травли, но директор, все-таки, вынудила учительницу уйти.

Также Татьяна Кувшинникова рассказала, что после жалобы на ее фотографии, в школе началась травля сына учительницы. Причем, устроил это учитель по математике, который грозит не допустить его до ЕГЭ. Теперь Кувшинникова намерена обратиться в департамент образования.

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