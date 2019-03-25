Трамп признал Голаны территорией Израиля

Это произошло в ходе встречи с премьер-министром Нетаньяху

Американский президент Дональд Трамп подписал прокламацию о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами. Это произошло во время встречи с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху. При этом глава Белого дома подчеркнул, что это "должно было произойти десятилетия назад".

По словам американского лидера, это необходимо Израилю для того, чтобы страна имела возможность защищаться от угроз со стороны Сирии и Ирана. Он подчеркнул, что Израиль взял под контроль Голанские высоты в 1967 году, "чтобы защитить себя от угроз", сообщает РИА Новости.

О том, что Трамп признает Голанские высоты частью Израиля 25 марта, ранее заявлял вице-президент США Майк Пенс, сообщает "Интерфакс". Заявление прозвучало во время выступления в Вашингтоне в Американо-израильском комитете по общественным связям.

До этого важное решение Трампа анонсировал министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац. Сам Трамп написал о своих намерениях в Twitter. В интервью СМИ он отметил, что обдумывал решение очень давно.

После этого Сирия резко осудила заявление Трампа. Исторически эти территории принадлежали именно Арабской республике. Израиль оккупировал их в 1967-м году во время Шестидневной войны. Вопреки указаниям ООН, в одностороннем порядке Тель-Авив распространил там свою юрисдикцию. Инициативу президента США уже раскритиковали и страны-члены Лиги Арабских государств. В российском МИД заявление президента США назвали прямым нарушением международного права.