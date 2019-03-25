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Трамп признал Голаны территорией Израиля

19:25
  • понедельник
  • 25 марта 2019

Это произошло в ходе встречи с премьер-министром Нетаньяху

Американский президент Дональд Трамп подписал прокламацию о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами. Это произошло во время встречи с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху. При этом глава Белого дома подчеркнул, что это "должно было произойти десятилетия назад".

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По словам американского лидера, это необходимо Израилю для того, чтобы страна имела возможность защищаться от угроз со стороны Сирии и Ирана. Он подчеркнул, что  Израиль взял под контроль Голанские высоты в 1967 году, "чтобы защитить себя от угроз", сообщает РИА Новости.

О том, что Трамп признает Голанские высоты частью Израиля 25 марта, ранее заявлял вице-президент США Майк Пенс, сообщает "Интерфакс". Заявление прозвучало во время выступления в Вашингтоне в Американо-израильском комитете по общественным связям.

До этого важное решение Трампа анонсировал министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац. Сам Трамп написал о своих намерениях в Twitter. В интервью СМИ он отметил, что обдумывал решение очень давно.

После этого Сирия резко осудила заявление Трампа. Исторически эти территории принадлежали именно Арабской республике. Израиль оккупировал их в 1967-м году во время Шестидневной войны. Вопреки указаниям ООН, в одностороннем порядке Тель-Авив распространил там свою юрисдикцию. Инициативу президента США уже раскритиковали и страны-члены Лиги Арабских государств. В российском МИД заявление президента США назвали прямым нарушением международного права.

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