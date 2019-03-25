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США назвали главным врагом арабского мира

20:17
  • понедельник
  • 25 марта 2019

Решение Дональда Трампа по Голанским высотам расценили как унизительную пощечину международному сообществу

США обвинили в очередном нарушении международного права. Поводом стало решение Дональда Трампа признать суверенитет Израиля над спорными Голанскими высотами.

Как заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, решение Трампа не узаконит израильскую аннексию территории, а, напротив, подорвет усилия по мирному урегулированию на Ближнем Востоке. В своем твиттере турецкий министр спрогнозировал усиление напряженности в регионе.

Решение США не признали в ООН. Как заявил пресс-секретарь организации Стефан Дюжжарик, статус Голан не изменился. Ранее о непризнании суверенитета Израиля над Голанскими высотами не признал Евросоюз.

Неизменной остается и позиция Москвы. По словам представителя МИД России Марии Захаровой, действия Дональда Трампа могут привести к новому витку напряженности на Ближнем Востоке.

В МИД Сирии решение США назвали вопиющим нарушением суверенитета и территориальной целостности страны. В Дамаске подчеркнули, что признание Голанских высот израильскими "сделало из США главного врага арабов" (цитата по РИА Новости).

"Решение США по поводу оккупированных Голан, а перед этим признание оккупированного Иерусалима столицей оккупационного формирования, перенос туда посольства США и оперативные усилия США по низведению палестинской проблемы через авантюру со "сделкой века" подтверждают, что никто в арабской общине не застрахован от зла американцев", - говорится в заявлении пресс-службы МИД, которое приводит агентство.

Дональд Трамп 25 марта подписал документ о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами. Принадлежащие Сирии с 1944 года Голаны были захвачены Израилем в ходе Шестидневной войны в 1967 году. В 81-м году Тель-Авив в одностороннем порядке провозгласил суверенитет над этой территорией. Совет безопасности ООН признал действия Израиля незаконными.

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