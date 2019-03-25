Собянин наградил деятелей культуры

Культурная жизнь столицы - приоритет в развитии города

Развитие учреждений культуры и забота о людях искусства останется одним из основных приоритетов в работе правительства Москвы. Об этом заявил Сергей Собянин, вручая награды работникам отрасли в день их профессионального праздника. По словам мэра, российская столица - мировой лидер по числу музеев, театров и библиотек, и заслуженно гордится этим уникальным потенциалом. Все десять тысяч объектов находятся в непрерывном развитии. Но основное богатство все-таки люди. Глава города поблагодарил москвичей, посвятивших жизнь творчеству.

"Спешите видеть!" — именно такой слоган больше всего подойдет культурной Москве. Ежедневно в столице проходит несколько сотен мероприятий. Пёстрая афиша порадует театрала и ценителя музыки, поклонника живописи и кино. Культурная жизнь столицы - приоритет в развитии города. Об этом, поздравляя с профессиональным праздником деятелей культуры, заявил мэр Москвы.

"Праздник для нашего города чрезвычайно значимый, потому что мы, конечно, не только административная, но и культурная столица нашей страны. Такого сосредоточения библиотек, музеев, театров нет ни в одном городе мира. Можем гордиться этим потенциалом - количеством учреждений, организаций. Конечно, мы заботимся о материальной базе учреждений культуры. Строим новые учреждения, реконструируем старые, обновляем оборудование, проводим ремонт", - рассказал Сергей Собянин.

Конечно, стены - не главное. Благодаря московской программе "Искусство — детям" школы искусств стали светлыми и красивыми. Но педагоги — художники, музыканты, хореографы — признаются, что в бытовом комфорте намного легче привить любовь к предмету.

"Мы воспитываем и учим наших детей не только музыке, но и культуре. Даем знания, стараемся развивать. Нашему замечательному концертному залу выделены два рояля Steinway. Мы очень благодарны за это Москве", - говорит директор детской музыкальной школы имени В.И. Мурадели Нателла Делекторская.

"Очень важно, когда создаются уникальные объекты в области культуры. Но совершенно очевидно и понятно, что культура — это такая сфера, для которой главное — не кирпичи и не стены, какими бы они красивыми ни были, а конечно, это работники культуры, которые, собственно, и создают это богатство. Культурный слой, уникальные произведения, уникальные постановки, которые рассказывают людям об историческом богатстве, накопленном в нашем городе и в нашей стране. И как раз такие люди и сидят сегодня в этом зале", - заявил Сергей Собянин.

Артисты театров, концертмейстеры, работники домов-музеев, руководители столичных парков и преподаватели, - люди, посвятившие свою жизнь культуре. Старейшим лауреатом стала Вера Белова, помощник режиссёра театра цыганского театра "Ромэн". Музыкальная школа имени Стасова стала лидером по числу почётных званий и благодарностей.

Четвертый Московский культурный форум, который завершился в Манеже, доказал, что жители мегаполиса - большие поклонники культурных событий. Походы в музей, библиотеку, кино или театральное закулисье очень полюбились горожанам.

Визитной карточкой Москвы стали ночные акции. Как рассказал на своей странице в социальной сети мэр Москвы, недавнюю ночь театров посетили 13 с половиной тысяч человек. По 78 адресам, включая главную площадку — "Манеж" — принимали гостей всю ночь напролёт.

16 марта стартовала спецпрограмма фестиваля "Золотая маска". Спектакли на протяжении месяца можно будет увидеть по всему городу. Искусство обещает прийти в отдаленные районы и на центральные улицы. Настоящий подарок театралам в год театра. Именно людям искусства говорили искренние слова.

"Хотел от имени москвичей поблагодарить вас за вашу работу. Для вас это не только профессия, Вы отдаете свои таланты, душу, сердце своей работе. И без этого не будет культуры — без вашего отношения к делу, которым вы занимаетесь, которым занимаются ваши коллеги. Спасибо вам огромное!" – сказал Сергей Собянин.

Анастасия Мартынова и Александр Козликин. "ТВ Центр", Москва.