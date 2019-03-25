Чем обернется признание суверенитета Израиля над Голанскими высотами?

Россия, Турция, Евросоюз и Лига арабских государств решение Трампа не признали

Вашингтон признал суверенитет Израиля над Голанскими высотами. Президент Трамп подписал соответствующий документ в ходе переговоров с главой израильского правительства Биньямином Нетаньяху. Реакция на такое одностороннее решение незамедлительно последовала из России, Турции и самой Сирии, которой решением Организации объединённых наций и принадлежат Голаны. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган уже пообещал поднять этот вопрос на Генеральной ассамблее ООН.

То, что Дональд Трамп официально признает суверенитет Израиля над Голанскими высотами, за несколько часов до этого проанонсировал вице-президент Пенс. После чего всем уже окончательно стало понятно, что вопрос решен. Нужно было лишь документальное подтверждение.

Израиль занял эту территорию еще в 1967 году в ходе Шестидневной войны. А через несколько лет официально объявил эти сирийские земли своими. Совбез ООН тогда не признал данное решение. Организация объединенных наций до сих пор считает эту аннексию незаконной. Того же мнения придерживаются многие страны, включая Францию, Германию Китай, Турцию и Россию. В нашем МИД уже подчеркнули, что Вашингтон снова пренебрегает нормами международного права. И что стабильности региону этот шаг точно не добавит.

"Намерение США признать израильский суверенитет над Голанскими высотами ведёт к грубому нарушению международного права, препятствует урегулированию сирийского кризиса, усугубляет положение на всём Ближнем Востоке", - говорится в заявлении МИД России.

В том же духе выдержано и заявление главы турецкого МИД. Решение Трампа ни в коем случае не легализует оккупацию Израилем Голанских высот, отмечает Мевлют Чавушоглу, тоже указывая на прямое нарушение Вашингтоном международного права.

"США в очередной раз проигнорировали международное право. Однако это решение никогда не узаконит израильскую оккупацию. Напротив, это ещё больше усилит напряжённость в регионе, препятствуя мирным усилиям на Ближнем Востоке", - написал он в твиттере.

Ситуация там уже начинает накаляться. В ответ на ракетный удар со стороны Сектора Газа, который связывают, в том числе, с решением Трампа по Голанам, Израиль начал активно бомбить объекты движения ХАМАС. На границу переброшены сразу две дополнительные бригады военных и техники. А сам Нетаньяху грозит врагам Израиля решительным ответом.

"Израиль этого не потерпит. Я этого не потерплю. И сейчас, когда мы выступаем, как я уже говорил вам, господин президент, Израиль решительно реагирует на эту бессмысленную агрессию. У меня есть простое послание врагам Израиля. Мы сделаем все возможное, чтобы защитить наш народ и наше государство", - заявил премьер Израиля.

Ради защиты государства премьер Нетаньяху даже сократил свой визит в США. Впрочем, его досрочное возвращение выглядит, скорее, как предвыборный ход, говорят эксперты. Именно с предстоящим голосованием связывают и признание Трампом Голанских высот израильскими. Так американский лидер помогает Нетаньяху заработать дополнительные политические очки и переизбраться. И тут, кстати, применяя любимые Вашингтоном двойные стандарты. Хотя там это конечно категорически отрицают.

"Намерение США признать Голанские высоты израильской территорией на фоне ситуации с Крымом не свидетельствует о проведении Вашингтоном политики двойных стандартов. Действия президента США Дональда Трампа по Голанским высотам - это признание реального положения дел на местах и ситуации в области безопасности, необходимой для защиты израильского государства", - заявил госсекретарь США Майк Помпео.

"Вот поэтому Вашингтон и Брюссель делают всё, чтобы в мире не узнали о реальном положении дел в Крыму, иначе признание произойдёт автоматически, как следует из логики госсекретаря. Мы всё поняли и скорректируем стратегию информационной работы. Спасибо, господин Помпео", - отреагировала представитель МИД России Мария Захарова.

В Евросоюзе же пока воздержались от комментариев о том, как изменившаяся позиция США по Голанским высотам скажется на восприятии ситуации вокруг Крыма, признавать который Запад отказывается, отметив лишь, что ЕС остается приверженным своей политике как по Крыму, так и по Голанам. Вот только история с признанием этих высот может действительно обернуться "большой кровью" на Ближнем Востоке.

Александр Панюшкин, Дмитрий Денежкин, "ТВ Центр".