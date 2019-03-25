У границ России заметили бомбардировщики США

Один из них отработал бомбометания по базе Балтийского флота

К границе России приблизились три стратегических бомбардировщика ВВС США Boeing B-52 Stratofortress. Один из них долетел до Калининградской области, где отработал бомбометания по базе Балтийского флота. Вместе с ним летел самолет радиоэлектронной разведки ВВС США Boeing RC-135V Rivet Joint.

Два других B-52 летели с британской авиабазы. Они приблизились к территории России и облетели Калининградскую область, сообщает ФАН.

В последнее время участились инциденты с американскими B-52 у границ России. На прошлой неделе российской стороне неделе пришлось дважды за сутки поднимать Су-27 в небо над Балтикой. Причина в том, что американские стратегические бомбардировщики пытались приблизиться к нашим рубежам.

Только с 14 марта, по данным нашего Минобороны, американские самолеты совершили семь полетов над Балтийским морем.