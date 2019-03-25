Скрипали распродают имущество в России

Появились доказательства того, что экс-сотрудник ГРУ жив

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия все еще живы. Они находятся в Великобритании под программой защиты свидетелей. Такую информацию предоставила на допросе в Следственном комитете России подруга Юлии.

В качестве доказательств она привела документ. Это доверенность от имени дочери Скрипаля на продажу имущества в Москве.

До этого стало известно, что женщина, которая познакомилась с Юлией Скрипаль в консульстве США в Москве, где работали телефонистками, продала ее автомобиль Ford Kuga. После этого СМИ узнали, что подруга встретилась с Юлией в Лондоне. В российскую столицу она вернулась 12 марта. У трапа самолета ее встретили стражи порядка. Они отреагировали на заявление родственников Скрипалей, которые решили, что с имуществом Юлии проводятся "мошеннические действия".

Однако попавшая под подозрение подруга Юлии Скрипаль предъявила правоохранителям доверенности от дочери экс-сотрудника ГРУ на автомобиль и квартиру. У следователей подлинность документов сомнений не вызвала, передает MK.RU.

Между тем племянница экс-полковника ГРУ Виктория Скрипаль не верит в историю приятельницы ее двоюродной сестры. В эфире НСН она отметила, что действительно знает о об этой женщине, но никаких доказательств от нее не получала. Более того, подруга Юлии Скрипаль, по мнению Виктории, преследует исключительно меркантильные цели в этой истории.

"Эта подруга даже не изъявила желания в 2013 году выйти, когда она находилась в квартире у Юли, и поздороваться", — сказала Виктория Скрипаль.

Кроме того, она рассказала об отправлении письма на имя председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина. В нем она попросила дать разъяснения о ходе следствия по делу Скрипалей и наложить запрет на совершение регистрационных действий с машиной и квартирой Юлии.

В сказанном подругой дочери Сергея Скрипаля усомнился и бывший советский дипломат Николай Платошкин. По его словам, никакой программы защиты свидетелей у Великобритании нет. Есть только совместная программа с США. "Те, кто распространяет эту информацию, либо специально дезинформируют, либо не разбираются в тонкостях", - подчеркнул он.

Платошкин добавил, что если бы Юлия Скрипаль попала под эту программу, то она "была бы какая-нибудь Мэри Смит". И дон нее не допустили бы никаких подруг.

Ранее соседи Юлии Скрипаль в жилом доме в Москве признались, что регулярно слышат посторонние звуки за стенкой. Кроме того, в окне квартиры они заметили свет. В итоге мать Сергея Скрипаля подала три заявления в полицию в связи с пропажей сына и внучки, а также в связи с тем, что в квартире Юлии на Давыдковской улице проживают неизвестные люди.

Между тем посол Великобритании в России Лори Бристоу сообщил, что отравленные в марте минувшего года Сергей Скрипаль и его дочь Юлия живы. При этом дипломат подчеркнул, что они якобы не хотят встречаться с представителями российского государства.