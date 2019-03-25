Оскорбленный Порошенко засудит канал Коломойского за убийство брата

Украинский лидер недоволен "систематической ложью в особо крупных размерах"

Президент Украины Петр Порошенко будет подавать в суд на канал "1+1", который принадлежит местному олигарху Игорю Коломойскому. Ранее там был опубликован ряд материалов о преступлениях, которые якобы совершил Порошенко. Среди них – убийство родного брата.

Как написал в своем Facebook глава фракции "Блок Петра Порошенко" в Верховной раде Артур Герасимов, украинский лидер решил подать в суд на канал за "систематическую ложь в особо крупных размерах". По его словам, "1+1" распространяет дезинформацию гигантских масштабов. Она наносит ущерб чести и достоинству Порошенко.

В связи с этим избирательный штаб Порошенко призвал украинцев относиться к новостям канала "1+1" с большой опаской. В частности, это связано с тем, что с каждым днем "в них становится все меньше журналистики и все больше политических заказов" от Коломойского.

Громкое расследование в отношении Петра Порошенко вышло на телеканале "1+1" за неделю до выборов. Передача называлась "50 оттенков Порошенко". В ней оппозиционный молдавский политик Ренато Усатый показал копию постановления прокуратуры. В документе говорится, что кандидат в президенты Украины организовал в соседней республике ряд ОПГ, совершавших особо тяжкие преступления. Это и мошенничество в особо крупных размерах, и хищения. Также Усатый обвинил украинского лидера в причастности к убийству родного брата Михаила Порошенко. Оно произошло в 1997 году.

Выборы президента Украины пройдут 31 марта, на пост главы государства претендуют 39 кандидатов. Кроме Порошенко в тройке главных фаворитов присутствуют Владимир Зеленский и Юлия Тимошенко. Со значительным в президентской гонке лидирует шоумен Зеленский.

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