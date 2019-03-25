Минобороны сообщило о гибели российских военных в Сирии

Причастные к нападению боевики уже уничтожены

В Сирии в конце февраля погибли трое российских военных, сообщили в Минобороны России. Они пропали без вести после нападения боевиков.

Между тем напавшие на российских военных террористы установлены. ВКС и силы спецопераций уже уничтожили группу из 30 боевиков, которые причастны к их гибели.

В военном ведомстве отметили, что в конце февраля трое российских военнослужащих возвращались в дневное время на автомобиле "после выполнения задачи по организации доставки гуманитарной помощи в один из населенных пунктов в провинции Дейр-эз-Зор". Однако по дороге они попали в засаду группы боевиков. "После завязавшегося боя российские военнослужащие пропали без вести", - приводит сообщение военных "Интерфакс".

После этого велась непрерывная круглосуточная работа по поиску и установлению местонахождения пропавших военных. Взаимодействие велось с сирийскими органами безопасности и по другим каналам. Тела погибших военнослужащих доставлены в Россию.