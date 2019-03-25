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Трамп растекся в любезностях перед Овечкиным в своем кабинете (видео)

23:27
  • понедельник
  • 25 марта 2019

Американский лидер принял хоккеистов в Белом доме

Игроки клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" побывали на приеме в Белом доме. Среди них были россияне Дмитрий Орлов, Евгений Кузнецов и Александр Овечкин. Их поймали объективы фотокамер, сообщает ТВЦ.RU.

В начале мероприятия Дональд Трамп обратился к Александру Овечкину, который является капитаном команды. "Это особенный парень", - показал на него большим пальцем президент США.

Также американский лидер подчеркнул, что Овечкина называют Александром Великим. Он в шутку попытался позвать дочь Иванку, так как, она друг и большой фанат российского хоккеиста. Кроме того, Трамп восхитился тем фактом, что Овечкин стал лучшим снайпером НХЛ.

Позднее игрок и президент США пообщались друг с другом. Разговор длился примерно 30 секунд. Нападающий сборной России отметил, что для него и для всех игроков большая честь быть в Овальном кабинете. "Мы попытаемся снова добиться этого, выиграв Кубок Стэнли", — отметил Овечкин. Собеседники в итоге обменялись рукопожатиями.

Как сообщает "Чемпионат.com", визит команды в Белый дом посвящен ее победе в розыгрыше Кубка Стэнли 2018 года. Для "Вашингтона" этот трофей стал первым в его истории.

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Александр Овечкин и Дональд Трамп
Александр Овечкин и Дональд Трамп
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