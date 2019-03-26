Решение Трампа по Голанам связали с выборами и Обамой

В первую очередь, полагает эксперт Руслан Пухов, этот шаг стоит рассматривать как реверанс в сторону еврейского лобби

В эфире программы "События 25-й час" обсудили ухудшение ситуации на Ближнем Востоке после решения президента США Дональда Трампа признать Голанские высоты частью Израиля. Что стоит за этим провокационным шагом? На этот и другие вопросы ведущего Алексея Фролова ответил директор Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов.

"Это трюк Трампа, связанный с несколькими вещами. Во-первых, чисто внутриполитическая вещь - приближаются выборы, у него напряжение, много врагов. Израиль, еврейское лобби, те, кто симпатизирует Израилю внутри США – это, конечно, мощная сила. Таким образом, это определенный шаг, реверанс в их сторону с целью заработать очки. Кроме того, не надо забывать, что Барак Обама в свое время был настроен против Биньямина Нетаньяху и заигрывал с исламским миром. Можно вспомнить его выступление в Каирском университете незадолго до начала арабской весны, где он с гордостью представлялся как Барак Хусейн Обама. Как мы знаем, для Трампа очень важно ревизировать любое наследие Обамы – для него это личное и зачастую иррациональное", - пояснил Руслан Пухов.

Как ранее заявили в МИД России, Вашингтон в очередной раз пренебрёг нормами международного права, признав суверенитет Израиля над Голанскими высотами. В нашем дипведомстве отметили, что помимо грубого нарушения правовых норм, шаг администрации США препятствует урегулированию сирийского кризиса и усугубляет положение на всем Ближнем Востоке.

МИД Сирии, в свою очередь, назвал решение администрации Трампа "вопиющим нападением на суверенитет Сирийской Арабской Республики".

Израиль занял Голаны в 1967 году в ходе Шестидневной войны. А через несколько лет официально объявил эти сирийские земли своими. Совбез ООН тогда не признал данное решение. Организация объединенных наций до сих пор считает эту аннексию незаконной.

Того же мнения придерживаются Германия, Франция, Испания, Китай, Турция, арабские страны, чьи представители уже отреагировали на подписание президентом Трампом декларации о признании Вашингтоном Голан израильской территорией.

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