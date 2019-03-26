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Россия передала Сирии ценное оборудование

08:49
  • вторник
  • 26 марта 2019

Российские военные доставили в Сирию медтехнику для детской больницы

Российские военные доставили гуманитарную помощь в сирийский город Тартус. В ее составе - около полутора тонн медицинского оборудования, необходимого, в первую очередь, для лечения детей, пострадавших во время боевых действий. Система здравоохранения в стране разрушена, а санкции западных стран не позволяют закупать новую технику.
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Этот груз в Тартусе очень ждали. Офицеры Центра по примирению враждующих сторон для местных жителей всегда - желанные гости.

"В Сирию доставлен очередной гуманитарный груз. Это дорогостоящее медицинское оборудование общим весом около 1,5 тонны. Оно необходимо для операционных и хирургических кабинетов. В первую очередь для лечения детей, пострадавших в ходе вооруженных конфликтов", - сказал представитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Денис Иванов.

Сирийские врачи изучают содержимое больших коробок. Многие надписи не на арабском и английском, а на русском языке. Почти все оборудование - отечественного производства.

"Это электрокардиограф. До войны у нас они были в каждой больнице. Сейчас - нет. А без такого​ аппарата ни комплексное обследование не провести, ни общее состояние больного не узнать", - посетовал врач больницы в Тартусе Бассам Касим.

От высокотехнологичных аппаратов искусственной вентиляции легких, установок для стоматологических кабинетов до бытовых приборов измерения давления. Система здравоохранения в стране разрушена войной. Тотальные санкции не позволяют закупать новое оборудование.

"Этот груз крайне необходим нам. Сейчас ситуация во многих медицинских учреждениях тяжелая. Не хватает диагностического, хирургического оборудования. Из-за санкций, введённых западными странами, мы не можем закупать его за рубежом. Теперь мы сможем полностью оснастить несколько лабораторий, операционных и приемных отделений. Мы благодарны России за эту помощь", - заявил замначальника департамента здравоохранения города Тартус Тамим Брагим.

Оборудование целенаправленно доставили в Тартус. Крупный портовый город в наименьшей степени пострадал от войны. Здесь есть специалисты, которые смогут обращаться с высокими технологиями. Все больницы работают и даже строятся новые.

Оборудование, в том числе поступит и в новое детское отделение больницы Тартуса. Сейчас здесь заканчиваются отделочные работы. Стационар сможет принимать до 80 пациентов уже через два месяца.

Павел Прокопенко, Андрей Комаров, "ТВ Центр". Тартус. Сирия.

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